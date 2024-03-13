Fenerbahçe Başkanlığına devam edecek mi? Ali Koç'tan yanıt!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık görevine devam edip etmeyeceği yönündeki soruya yanıt verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili basın toplantısı düzenledi.
Ali Koç, başkanlığı bırakıp bırakmayacağına yönelik gelen soruya da cevap verdi.
ALİ KOÇ BAŞKANLIĞA DEVAM EDECEK Mİ?
Ali Koç, "Bu savaşta Fenerbahçe'yi bırakacak mısınız, ayrılacak mısınız?" şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Benim başkanlığa devam edip etmeyeceğim, gündem değil."
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