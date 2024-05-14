Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?

Fenerbahçe başkanlık seçimi Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından gündem oldu. Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç ise daha önce yeniden başkanlığa aday olacağını açıklamıştı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:47
Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu?
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Fenerbahçe'de haziran ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurulu iççin geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? Fenerbahçe başkan adayları kimler oldu? 

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe tüzüğüne göre seçim tarihi Mayıs ayı içerisinde olmak zorunda.

Teamül uygulanırsa Mayıs ayının son cumartesi günü yani 25 Mayıs’ta olacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 dönem daha aday olmaya karar verirken Sadettin Saran adaylıktan çekildi.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Çarşamba günü yapacağımız toplantıda Fenerbahçe’nin kongresinde başkanlığa aday olacağımı açıklayacağım." diyerek, "Biz kazanırsak Mourinho'yu Fenerbahçe'nin başına getireceğim." ifadesini kullandı.


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