Üyeler harekete geçti: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi!

Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:57

Güncelleme: 13.05.2024 - 13:57

Gündeminde başkanlık seçimi olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetimin istifa etmesini isteyen bir grup kongre ve divan üyesinin, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olması için harekete geçtiği öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; kongre ve divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

NELER YAŞANDI?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşırken tribünlerde protesto vardı.

Sarı lacivertliler, zirve yarışından Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşerken şampiyonluk mucizelere kaldı.

Fenerbahçe'de tribünler, 3-0 öne girilen Kayserispor maçının son anlarından Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

"ALİ KOÇ İSTİFA" SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri, Kayserispor maçının 75. dakikasından itibaren "Yönetim istifa" ve "Ali Koç istifa" şeklinde sloganlar attı.

Yönetimi istifaya davet eden sarı-lacivertli taraftarlar, bir süre de eski başkan Aziz Yıldırım lehine tempo tuttu.

YENİDEN ADAY OLDU

Daha önce adaylığı konusunda kesin bir karar veremeyen Ali Koç, Sadettin Saran ile yaptığı görüşmenin ardından 1 dönem daha aday olma kararı almıştı. Sadettin Saran da Ali Koç lehine çekilme kararı almıştı.