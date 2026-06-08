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Fenerbahçe başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı!

8.06.2026 20:21:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe başkanlık seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, Aziz Yıldırım'ın başkan olarak tayin edildiği seçimin kesin sonuçlarını açıkladı.
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Fenerbahçe Kulübü Divan Kurulu, olağanüstü seçimli genel kurulun kesin sonuçlarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

SONUÇLAR KESİNLEŞTİ

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #aziz yıldırım

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