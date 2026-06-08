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Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı!

Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı!

8.06.2026 20:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Trabzonspor, Noah Saviolo transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, 22 yaşındaki Portekizli oyuncu Noah Saviolo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
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Trabzonspor, Noah Saviola'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo-mavili ekip, oyuncunun kendisi ve kulübü Vitoria ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 

SÖZLEŞME AYRINTILARI BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Vitoria'ya 4 taksit halinde 8.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bordo-mavililer, Saviolo transferinde bonservisin yanı sıra 3 milyon Euro şarta bağlı bonus ve sonraki satışta kardan yüzde 20 pay ödeyecek.

Trabzonspor, transferini resmi olarak açıkladığı Noah Saviolo ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Vitoria Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Vitoria Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 8.500.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Ayrıca; şarta bağlı bonus olarak 3.000.000.-EUR ödenecek olup, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının, %20'si ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Noah Jose Saviolo ile 5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonu için 1.350.000.-EUR garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonu için 1.200.000.-EUR garanti ücret ve kalan diğer sezonlarda, her bir futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur."

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