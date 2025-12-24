Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar'dan Sadettin Saran açıklaması: 'Bu süreçten güçlenerek çıkacağız'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu ve Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, gündeme dair son gelişmelerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Ahmet Murat Emanetoğlu ile Murat Salar'ın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar: "Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız."

"BU TESTİN TEKRARINI İSTEYECEĞİZ"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "Çok üzgünüz, yönetim olarak buradayız. Başkanımız hayatında böyle bir maddeyi görmediğini söyledi. Ayrıca başkanımızın birçok yaptığı spor tesisi var. Acaba testte 'Yalancı pozitiflik durumu var mı?' diye soru işareti bizlerde oluştu. Uzmanlardan görüşler aldık. Rapor bizle paylaşıldı."

"İdrar, kan ve tırnak testi negatif çıktı. Sadece saç testi pozitif çıktı. Sadece bir pozitif, yalancı pozitifi olarak değerlendirilebilir. İlaçlar, bitkisel otlar gibi şeyler yalancı pozitifliğe yol açabilir. Bir de bulaş durumunda olabilir. Bunu kullanmış biriyle temas olabilir. Burada çok kişi ziyarete geliyor, yanağa temas oluyor. Testin yapıldığı ortamda ve cihazda, bir önceki kişiden dolayı sonuç yanıltabiliyor. Saptanan miktarın alt limitleri var. Bunları hukukçularımız değerlendirecek."

"HEP B İRLİKTE OLDUĞUMUZDA DAHA G ÜÇLÜYÜZ"

"Başkanımız hayatında görmediği ve kullandığı bir şey için ilk uçakla buraya geldi. Bu görmediği ve kullanmadığı için Adli Tıp'ta tekrarını istedi. Ayrıca bu testi başka nerede yapabilme imkanı olduğunu istemiştir. Biz de araştırdık ve yardımcı olduk. Adli Tıp'ta bu testin tekrarını isteyeceğiz."

Dr. Ahmet Murat Emanetoğlu: "İtidalli olmak lazım, bir Fenerbahçemiz var. Hep birlikte olduğumuzda güçlüyüz. Bunu vurgulamak istiyoruz."