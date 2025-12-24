Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sadettin Saran gözaltına alınmıştı: Fenerbahçe taraftarları destek için Chobani Stadı'nda!



24.12.2025 21:00:00


Fenerbahçeli taraftarlar, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınan Başkan Sadettin Saran'a destek olma amacıyla Chobani Stadı'nda toplandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın hakkında açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmasının etkisi sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün taraftarları, Başkan Sadettin Saran'a destek olma amacıyla Chobani Stadı'nın önünde toplanma kararı aldı.

HAKAN BİLAL KUTLUALP ÇAĞRI YAPTI

Son seçimde başkanlığa adaylığını koyan fakat Saran'a destek olmak için adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp, taraftarlara çağrıda bulundu.

Fenerbahçe Chobani Stadı önünde toplanmaya başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, “Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle”, “Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” sloganları atıyor.

