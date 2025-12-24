Sadettin Saran gözaltına alınmıştı: Fenerbahçe taraftarları destek için Chobani Stadı'nda!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın hakkında açılan soruşturma nedeniyle gözaltına alınmasının etkisi sürüyor.
Sarı-lacivertli kulübün taraftarları, Başkan Sadettin Saran'a destek olma amacıyla Chobani Stadı'nın önünde toplanma kararı aldı.
HAKAN BİLAL KUTLUALP ÇAĞRI YAPTI
Son seçimde başkanlığa adaylığını koyan fakat Saran'a destek olmak için adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp, taraftarlara çağrıda bulundu.
Fenerbahçe Chobani Stadı önünde toplanmaya başlayan Fenerbahçeli taraftarlar, “Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle”, “Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran” sloganları atıyor.
Sadettin Saran gözaltına alınmıştı
