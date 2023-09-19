Fenerbahçe Basketbol Şubesi'ne yeni sponsor
Fenerbahçe Kulübü Basketbol Şubesi ile adidas Türkiye arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Kemal Danabaş, adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay, sarı-lacivertli erkek ve kadın basketbol takımı kaptanları Melih Mahmutoğlu ile Alperi Onar katıldı.
Sarı-lacivertli kulüp ile adidas Türkiye arasında "Sevdik seni her şeyden çok" sloganıyla gerçekleştirilen iş birliği Fenerbahçe Beko, Fenerbahçe Alagöz Holding, Fenerbahçe Koleji ve tüm altyapı takımlarını kapsayacak.
İmza töreninin ardından sarı-lacivertlilerin yöneticileri ile erkek ve kadın takımı oyuncuları, adidas formaları ve Avrupa Ligi kupalarıyla toplu fotoğraf çektirdi.
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