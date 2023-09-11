Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi

Fenerbahçe Beko, hazırlık maçında kendi salonunda ağırladığı Rus ekip Zent'i 75-60 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 23:00
Fenerbahçe Beko, Zenit'i farklı yendi
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya temsilcisi Zenit'i 75-60 yendi.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Zenit ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.

BAŞINDAN SONUNA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Müsabakanın ilk çeyreğini 22-19 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, devre arasına 38-37 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 54-46 üstün geçen sarı-lacivertliler, maçı 75-60 kazandı.


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