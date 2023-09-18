Fenerbahçe Beko, Arturs Zagars'ı resmen açıkladı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:16

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:16

Fenerbahçe Beko, Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ı renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, Zagars ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Arturs Zagars

Fenerbahçe ayrıca, Letonyalı basketbolcunun Litvanya ekibi BC Wolves'a kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2023 FIBA Dünya Kupası’nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup’ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves’da kiralık olarak geçirecek."

ARTURS ZAGARS KİMDİR?

21 Nisan 2000 tarihinde Letonya'nın başkenti Riga’da dünyaya gelen Arturs Zagars, basketbol kariyerine ülkesinde başladı. Ardından 2017 yılında İspanya’ya transfer olan Zagars, İspanya’nın güçlü ekiplerinden Joventut Badalona ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

Badalona kariyeri boyunca kiralık olarak CB Prat (2018-19) ve Braunschweig (2021-22) formaları da giyen Zagars, 2022-23 sezonunda ise Litvanya temsilcisi Nevezis forması giydi.

Zagars, Nevezis ile 2022-23 sezonunda 22 Litvanya Ligi maçına çıkarken 15.4 sayı, 4.4 asist, 3.0 ribaund, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı.

Başarılı oyuncu, son olarak FIBA 2023 Dünya Kupası'nda ülkesi Letonya’nın formasını giydi ve performansıyla adından söz ettirdi. Zagars, Dünya Kupası'nda 12.4 sayı (%55.6 iki sayı, %41.7 üç sayı), 7.4 asist, 2.6 ribaund, 15.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Genç oyuncu, ülkesinin Litvanya’yı mağlup ederek beşinci sırayı aldığı klasman karşılaşmasında 17 asist yaparak Dünya Kupası tarihinin bu alandaki rekorunu kırdı. Zagars, turnuvadaki performansıyla Dünya Kupası'nın en iyi ikinci beşinde de kendisine yer buldu.

Zagars ülkesini aynı zamanda alt yaş grupları milli takımlarında birçok kez başarıyla temsil etti. Genç oyuncu, 2018 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla (18.9 sayı, 6.3 asist, 1.9 top çalma) ülkesinin gümüş madalya almasında önemli pay sahibi oldu ve turnuvanın en iyi ikinci beşinde yerini aldı.