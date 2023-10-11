Fenerbahçe bayrakları İstanbul Boğazı'nı süslüyor!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 15:05

Güncelleme: 11.10.2023 - 15:05

FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye asıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe bayrakları; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olmuştu.