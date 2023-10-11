Fenerbahçe bayrakları İstanbul Boğazı'nı süslüyor!
FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları köprülerdeki yerini aldı.
FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki 3 köprüye asıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe bayrakları; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, LDLC Asvel'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olmuştu.
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