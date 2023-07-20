Fenerbahçe, Becao'yu resmen açıkladı!

Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:27

Güncelleme: 20.07.2023 - 20:27

Fenerbahçe Rodrigo Becao'nun maliyetini KAP'a bildirdi.

Ailemize hoş geldin Rodrigo Becao! ???? pic.twitter.com/Yj8WWLsfC8 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 20, 2023

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Euro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir." ifadelerini kullanıldı.