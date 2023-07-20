Fenerbahçe, Becao'yu resmen açıkladı!

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Udinese'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao'nun maliyetini KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.07.2023 - 20:27
Fenerbahçe, Becao'yu resmen açıkladı!
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Fenerbahçe Rodrigo Becao'nun maliyetini KAP'a bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Euro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir." ifadelerini kullanıldı.


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