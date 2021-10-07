Fenerbahçe Beko , Euroleague'deki ikinci maçında Panathinaikos'a mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, Euroleague'deki ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Panathinaikos'a 91-87 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 23:31
Fenerbahçe Beko , Euroleague'deki ikinci maçında Panathinaikos'a mağlup oldu
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Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP’a konuk olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmadan 91-87 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya Devin Booker, Jan Vesely, Marial Shayok, Dyshawn Pierre ve Pierria Henry beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği de 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, periyotun son anlarında farkı koruyamasa da soyunma odasına 46-45 önde girmesini bildi. Üçüncü çeyreği Achille Polonara’nın üçlüğüyle 67-64 önde geçen Fenerbahçe Beko, üstün götürdüğü maçı son saniyelerde rakip takım lehine çalınan fauller sonucunda 91-87 mağlup bitirdi.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 20-21

2.Çeyrek: 25-25

3.Çeyrek: 19-21

4.Çeyrek: 27-20

Skor Dağılımı: Vesely 18, De Colo 16, Booker 14, Henry 12, Pierre 10, Polonara 9, Guduric 8.

Fenerbahçe Beko cumartesi günü ise ligde Bahçeşehir Koleji’ne konuk olacak.


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