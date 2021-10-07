Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Takımın yıldız ismi Jose Sosa, kademeli olarak takımla çalışmalara başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Sosa'nın kademeli olarak takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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