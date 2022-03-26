Fenerbahçe Beko, 15. yenilgisini aldı! Barcelona 88-67 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona'ya deplasmanda 88-67 mağlup oldu ve 15. yenilgisini aldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 88-67 mağlup oldu.
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 25-21 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 42-34 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda farkı açmaya devam eden ve son periyoda 70-49 önde giren Barcelona, salondan 88-67 galip ayrıldı.
Barcelona bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde etti ve normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı-lacivertliler ise 15. mağlubiyetini aldı.
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