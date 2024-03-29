Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 32. haftasında sahasında Alba Berlin ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 32. hafta müsabakasında Almanya temsilcisi Alba Berlin ile deplasmanda karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Avrupa Ligi'nde yaptığı maçların 19'unu kazanıp 12'sinde yenilen sarı-lacivertliler, haftaya 6. sırada girdi. ALBA Berlin ise ligde aldığı 5 galibiyetle sonuncu sırada yer alıyor.
Taraflar arasında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 91-82'lik skorla kazanmıştı.
Bir sonraki maçta Anadolu Efes'i konuk edecek sarı-lacivertli ekip, deplasmandaki Olympiakos karşılaşmasıyla normal sezonu tamamlayacak.
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