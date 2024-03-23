Fenerbahçe Beko, İtalya'da kaybetti!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 77-76 mağlup oldu.

AA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:34
Fenerbahçe Beko, İtalya'da kaybetti!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan ekibine deplasmanda 77-76 mağlup oldu.

İtalyan ekibinin farkı 17 sayıya kadar çıkardığı maçta, bitime 3 dakika 39 saniye kala Wilbekin'in üçlüğüyle öne geçen sarı-lacivertiler, kalan bölümde üstünlüğünü koruyamadı ve bu sezon 12. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, normal sezonda çıkacağı son 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'le karşılaşıp son maçını deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Salon: FORUM

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Maxime Boubert (Fransa)

EA7 Emporio Armani Milan: Napier 6, Shields 15, Tonut 6, Melli 17, Mirotic 13, Poythress 9, Bortolani, Flaccadori, Hall 7, Hines, Voigtmann 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 2, Dorsey 9, Hayes-Davis 10, Noua, Motley 13, Wilbekin 15, Sertaç Şanlı 6, Papagiannis, Tarık Biberovic 13, Guduric 8, Sestina

1. Periyot: 28-18

Devre: 43-36

3. Periyot: 59-51


fenerbahçe beko haberleri EA7 Emporio Armani Milan haberleri THY Avrupa Ligi haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona'ya şans tanımadı

Fenerbahçe Beko, evinde Barcelona'ya şans tanımadı
EuroLeague rekoru kırdı: Fenerbahçe Beko, Valencia'ya acımadı!

EuroLeague rekoru kırdı: Fenerbahçe Beko, Valencia'ya acımadı!
Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Lezzetin rulo şekli: Rulo pasta tarifi

Lezzetin rulo şekli: Rulo pasta tarifi
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en yaşlı ve en genç illeri!
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çözüm önerisi: 'Futboldaki kaosun tek bir nedeni var'

Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çözüm önerisi: 'Futboldaki kaosun tek bir nedeni var'
Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’

Sünnet derisi ve spermden sonra bunu da denedi! Selen Görgüzel: ‘Çok gergin olduğum doğrudur’
Keşfedilmeyi bekleyen cennet: Bördübet

Keşfedilmeyi bekleyen cennet: Bördübet
Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’den kar ve sağanak yağış uyarısı: 23 Mart 2024 Cumartesi hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
22 Mart Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Mart Cuma burç yorumları

22 Mart Cuma günlük burç yorumları: Bugün sizleri neler bekliyor? 22 Mart Cuma burç yorumları
TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?

TÜİK açıkladı: 65 yaş üstünün tercihi akıllı telefon mu tuşlu telefon mu?