Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes final serisi programı açıklandı
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programı belli oldu. Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin programını açıkladı.
TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı 7 Haziran Salı günü saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım sezonu şampiyon tamamlayacak.
İlk iki maça sarı-lacivertli takımın ev sahipliği yapacağı final serisinin programı şöyle:
1. Maç
7 Haziran Salı
20.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
2. Maç
9 Haziran Perşembe
20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker)
3. Maç
11 Haziran Cumartesi
19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
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