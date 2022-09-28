Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ligde ve uluslararası arenada birbirlerine sıkı bir mücadele veren Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu kez Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
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