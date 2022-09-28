Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Eylül 2022 Çarşamba, 10:48

Ligde ve uluslararası arenada birbirlerine sıkı bir mücadele veren Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu kez Cumhurbaşkanlığı Kupası için karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Mücadele 28 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.