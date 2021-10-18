Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i farklı geçti

18 Ekim 2021 Pazartesi, 21:52

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü maçta Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti.



İlk çeyreğin başında 3 uzunla başlayan Anadolu Efes, ilk 5 hücümunmda 3 top kaybı ve 2 üçlük denemesi ile alışılagelmişin dışında bir oyunla başladı. Fenerbahçe Beko'da ise savunmadan avantaj alarak bulunan geçiş oyunları vardı. İlk 5 dakika 10-8'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile geçildi. Çeyreğin sonlarına yaklaşırken Anadolu Efes 6 top kaybına geldi. Periyotun sonlarına doğru Fenerbahçe skorda avantajı yakaladı periyot 24-16 tamamlandı.

Şehmus Hazer'in de maça ağırlığını koymaya başlaması ile Fenerbahçe 2.periyota iyi başladı. 3 dakika geride kalırken skor 33-18'e kadar geldi. ilk 15 dakikada yapılan sürekli rotasyonlar ile Fenerbahçe kadrodaki 10 oyuncusunu da sahada kullandı ve diri kalmayı sürdürdü. Çeyreğin sonlarına doğru girerken Anadolu Efes'in top kayıplarını sayıya çeviren Fenerbahçe skoru 43-26'ya getirdi. Devamında karşılıklı sayılarla tamamlanan devrenin skoru ise 47-31 oldu. Maçın ilk yarısı tamamlanırken Şehmus Hazer 10, Devin Booker da 13 sayılık performansları ile öne çıkan isimler oldu.

Üçüncü çeyreğin başlaması ile oyun akışkanlığını iyice arttıran Fenerbahçe, Anadolu Efes'in hücümları zorlaması ve bununla beraber gelen top kayıpları ile farkı arttırmaya devam etti. Çeyreğin ortasına geldiğimizde skor 58-37 Fenerbahçe lehine idi. Çeyreğin kalanında da üstün oyununu sürdüren ve bulduğu boş şutları da değerlendiren Fenerbahçe son çeyreğe girerken 68-45'lik skorla avantajlı taraftı.

Son periyotta Anadolu Efes, herhangi bir geri dönüş emaresi gösteremedi ve çeyrek başından gelen fark korundu. Fenerbahçe maçı 90-68 kazandı. Fenerbahçe Beko, attığı 90 sayı ile bu sezon attığı en yüksek sayıyı kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe'de takımın en skoreri 17 sayı ile Devin Booker olurken, Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Maçın oyuncusu 16 sayı 2 ribaund 3 asist ile Fransız oyun kurucu Nando De Colo oldu.



