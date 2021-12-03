Fenerbahçe Beko antrenörü Djordjevic'ten önemli mesaj!

03 Aralık 2021 Cuma, 07:11

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'yu 96-86 yenen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Aleksandar Djordjevic, çok önemli bir takım galibiyeti aldıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djordjevic, 6 oyuncusunun çift hanelerle oynadığını belirtti.

THY Avrupa Ligi'nde verimlilik puanı liderliğine yükselen oyuncusu Nando De Colo ile gurur duyduklarını vurgulayan Djordjevic, "Çok önemli bir takım galibiyeti oldu. 6 oyuncu çift hanelerle oynadı. Bir oyuncumuz da tarihe geçti. De Colo ile gurur duyuyoruz. Guduric hücumdaki yeteneğiyle skora önemli katkı yaptı. Vesely birkaç gündür hastaydı ama o haliyle en güzel şekilde katkıda bulundu." ifadelerini kullandı.

Mike James'in maç boyunca çok etkili olduğunu ve ilk yarıda onu durdurmakta zorlandıklarını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu 5'e 0 oynadığınız bir maç değil. Eşleşmeleri ona göre yapmanız gerekiyor ve maçı iyi okumanız gerekiyor. Antrenör olarak her oyuncunun en iyisini ortaya çıkarmam gerekiyor. De Colo bizim liderimiz ve bu akşam inanılmaz katkı verdi. Çok büyük bireysel bir başarıya ulaştı. Çok mücadeleci ve iyi bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

MITROVİC: "SON ÇEYREKTE ÇOK ZORLANDIK"

Monaco Başantrenörü Zvezdan Mitrovic ise bu sezon deplasmanlarda hep aynı hataları yaparak, maç kaybettiklerini dile getirdi.

Galibiyetinden ötürü Fenerbahçe Beko'yu kutlayarak sözlerine başlayan Mitrovic, şunları kaydetti:

"THY Avrupa Ligi'nde bütün sezon boyunca yaptığımız hataları tekrarladık. Savunmada büyük problemimiz var. Maç içerisinde skorda eşitliği yakaladık ama Fenerbahçe Beko'nun çok yetenekli oyuncuları var. Onlara karşı oynamak zor. Son çeyrekte çok zorlandık. Hücum açısından iyiydik ama kazanmak için savunmada da iyi olmamız gerekirdi."