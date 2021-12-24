Kocaelispor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı istiyor

24 Aralık 2021 Cuma, 09:57

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği ancak bir türlü forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak'la ilgili transfer gelişmesi yaşandı.

Ajansspor'un haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Kocaelispor Kulübü başkanı Engin Koyun yaptığı açıklamada, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.