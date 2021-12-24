Kocaelispor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı istiyor

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak forma şansı bulamayan Burak Kapacak ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2021 Cuma, 09:57
Kocaelispor, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı istiyor
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin sezon başında Bursaspor'dan transfer ettiği ancak bir türlü forma şansı bulamayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Kapacak'la ilgili transfer gelişmesi yaşandı. 

Ajansspor'un haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Burak Kapacak'ı kiralamak için harekete geçti.

Spor Toto 1. Lig'de 24 puanla 9. sırada yer alan İzmit ekibinin Burak'ın transferi için Fenerbahçe ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Kocaelispor Kulübü başkanı Engin Koyun yaptığı açıklamada, "Burak Kapacak ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Şubedeki arkadaşlarımız Fenerbahçe ile görüşüyor. Burak Kapacak'ın buraya gelmesini canı gönülden istiyoruz" dedi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler