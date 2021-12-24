Lazio'dan Galatasaray'a Vedat Muriqi teklifi

24 Aralık 2021 Cuma, 09:21

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaştığı Lazio, transferde sarı-kırmızılı ekibe göz dikti. İtalyan basınında çıkan haberlerde, başkent ekibinin Galatasaray'a takas teklifinde bulunacağı belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lazio, sol bek pozisyonu için Kurzawa'nın alternatifi olarak Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u belirledi. Gazetenin haberine göre Lazio, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u transfer edebilmek için Vedat Muriqi'yi sarı-kırmızılı ekibe önerecek. İtalya'da beklenen performansı veremeyen Vedat Muriqi'in Türkiye'ye dönmek istediği de haberde yer aldı.

Galatasaray ile Vedat - Van Aanholt takası için zemin arayan Lazio, Kosovalı golcüyle yolların ayrılması durumunda da hücuma takviye yapacak. Sarri'nin ekibi, bu sezon Konferans Ligi'nde Roma'ya 3 gol atan Bodo Glimt'in genç golcüsü Erik Botheim'i transfer etmeyi planlıyor.

Öte yandan Vedat Muriqi sosyal medya hesabından İstanbul paylaşımı yaptı. Kosovalı golcünün İstanbul'a geliş nedeni ise henüz bilinmiyor. 27 yaşındaki golcünün adı geçmişte de Galatasaray ile anılmış ancak oyuncu Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Geçen sezon 32 maçta Lazio adına 2 kez rakip ağları havalandırabilen Vedat Muriqi bu sezon ise henüz golle buluşamadı. 1'i ilk 11'de başlamak üzere bu sezon toplam 14 maçta süre alabilen Muriqi şu ana kadar takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.

Vedat Muriqi'in takımı Lazio ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.