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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

5.06.2025 13:22:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin yarı final ilk maçında kendi evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final birinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.

Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 5 Haziran Perşembe günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 tarafından canlı yayımlanacak.

Üç maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci maç da 7 Haziran Cumartesi günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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