Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir Koleji maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off yarı final birinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.
Karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele 5 Haziran Perşembe günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO - BAHÇEŞEHİR KOLEJİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma beIN Sports 5 tarafından canlı yayımlanacak.
Üç maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ikinci maç da 7 Haziran Cumartesi günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.