Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı: TFF'ye bildirildi...

Fenerbahçe'de sezonun bitmesiyle birlikte yaprak dökümü sürüyor. Sarı-lacivertlilerde Dzeko ve Tadic'in ardından bir isimle daha yollar resmen ayrıldı.





Fenerbahçe, Filip Kostic 'in 30 Haziran'da bitecek olan kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığını TFF'ye bildirdi.









AYRILIĞI DUYURMUŞTU





Kostic sezonun son maçı olan Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada ayrılığı duyurmuştu.





Sırp yıldız açıklamasında, " Şu an karar vermek zor. Juventus'a döneceğim ve birkaç hafta içinde Dünya Kupası'nda yer alacağım. Ancak Fenerbahçe forması giymek benim için mutluluktu. Umarım taraftarları mutlu edebilmişimdir " ifadelerini kullanmıştı.



Kostic, Fenerbahçe kariyerinde 35 maça çıktı ve 2 gol-9 asistlik skor katkısı verdi.



