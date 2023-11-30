Fenerbahçe Beko, namağlup Real Madrid'i devirdi!

Fenerbahçe Beko, 14 sayı geri düştüğü maçta uzatmalarda Real Madrid'i 100-99 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 23:26
Fenerbahçe Beko, namağlup Real Madrid'i devirdi!
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 11. haftasında normal süresi 87-87 berabere biten maçta İspanya temsilcisi Real Madrid'i uzatmada 100-99 yendi.

Pota altını etkili kullanan Campazzo'nun üst üste sayılarıyla maça hızlı başlayan Real Madrid, bu oyuncusundan 11 sayılık katkı aldığı ilk 5 dakikalık bölümde skoru 17-11 yaptı.

Hücumda etkili bir görüntü çizen Real Madrid farkı daha da açtı. İspanya ekibi, Campazzo'nun 16 sayı attığı ilk çeyreği 29-16 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle geçilirken, 16. dakikadan itibaren farkı eritmeye başlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 37-44 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, maçın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-lacivertliler 25. dakikada farkı 1 sayıya (47-48) indirmesine rağmen Real Madrid, üstünlüğünü korudu ve 3. çeyreği 67-59 önde geçti.

Mücadelenin son bölümü karşılıklı sayılarla başlarken, pota altını etkili kullanan Real Madrid, 34. dakikada Campazzo'nun serbest atışlarıyla 78-64 ile farkı 14 sayıya çıkardı. Oyundan kopmayan Fenerbahçe Beko, Wilbekin ve Calathes'in 3 sayılık basketleriyle skora ortak olmasını bildi. Maçın 39. dakikasında Wilbekin'in basketiyle farkı bir sayıya (82-83) indiren Fenerbahçe Beko, aynı oyuncunun üç sayılık basketiyle mücadelenin son 10 saniyesinde 87-87 beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümünün ilk iki dakikası 94-94 beraberlikle geçilirken, son hücumda Madar ile sayı üreten sarı-lacivertli ekip, sahadan 100-99 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında 6. galibiyetini alırken, Real Madrid ise kazandığı 10 maçın ardından ilk kez kaybetti.


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