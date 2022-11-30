Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: 'Ali Koç her anlamda destekliyor'

30 Kasım 2022 Çarşamba, 21:23

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, sezonun gidişatı ve Avrupa basketbolunun gündemine dair İtalya basınından Eurodevotion'a açıklamalarda bulundu.

Yunan koç EuroLeague'in Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) 'play-in' sistemini kullanması gerektiğini söyledi.

Ayrıca Itoudis, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un takıma destek olduğunu belirtti.

Başantrenör Dimitris Itoudis'in açıklamaları şu şekilde:

"Basketbol bir sinerji oyunudur. Kulüp, teknik heyet, oyuncular ve çalışanların tamamı bir arada ve aynı yönde hareket etmeli. Sezona aslında yavaş ve kötü başladık. Bahçeşehir maçıyla birlikte yavaş yavaş iş disiplinimizi artırdık."

"BARCELONA MAÇI 'UYAN' ÇAĞRISIYDI"



"Johnathan Motley'nin oyuna dair saygısını takdir ediyorum. Başka bir seviyeye ulaştı, iyi gidiyor ama hala gidecek yolu var. Bazı durumlarda nasıl savunma yapması gerektiğini anlamalı. Kimi zaman 4, kimi zaman 5 numara olarak oynadı. Kendini geliştirir ve bir sonraki adımı atarsa Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri olabilir."

"Bu sezon EuroLeague'de tek kaybettiğimiz maç Barcelona'ya karşı. Bu maç bazı açılardan bize 'uyan' çağrısı oldu ve bu önemliydi. Arka arkaya iki F4 yapan bir takıma karşı, birçok yeni oyuncuyla, 14 sayı geriden gelerek ve kötü üçlük atarak oynadığımız bir maçtı. Maça ortak olduk ve kazanma şansımız vardı. Yenilgilerin size hangi dersleri verdiğini bilmek önemli."

"NBA'DAKİ GİBİ PLAY-IN OLMALI"



"Nemanja Bjelica'dan nasıl faydalanacağıma dair hiçbir fikrim yok. Açıkçası Bjelica'nın değerini biliyoruz, takdir ettiğimiz özellikleri nedeniyle onu transf erettik ancak birkaç yıldır Avrupa basketbolundan uzakta. Önce sağlığına kavuşmalı ve sonra adım adım gitmeliyiz. Ne zaman geri döneceğini söyleyemem, doktorlar işlerin yolunda gittiğini söylüyorlar ama yine de biraz daha sabra ihtiyacımız var."

"Rekbet gücü çok yüksek bir sezondayız ama sonuçta EuroLeague hep böyle. 8'inci ile 18'inci arasında hep birkaç galibiyet fark oluyordu. Gelecek sezon 20 takım olunca ne yapacağız. NBA'daki gibi play-in oynatmalıyız bence. Bunu hep söylüyordum. Neredeyse her zaman ilk sıralarda olduğumuz CSKA'dayken bile daha fazla takımın playoffta olması gerektiğini savunuyordum."

"ALİ KOÇ HER ANLAMDA DESTEKLİYOR"



"EuroLeague, koçlar ligi değil; hayır! Sezonu dokuzuncu bitirince kapının önüne konduğunuz bir lig, koçlar ligi değildir. İki kritik sakatlık bile sizi tüm hedeflerinizden uzaklaştırabilir ve sonunda işinizden olursunuz. EuroLeague, oyuncuların ligidir. Antrenörler de çok iyi çalışıyor ve etki ediyor ama bu lig, kesinlikle koçların ligi değil."

"Fenerbahçe, maksimum konsantrasyon ve adanmışlıkla yoluna devam etmeli. 30 milyon taraftara ve Ali Koç gibi bizi her anlamda destekleyen bir başkana karşı büyük sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklar nedeniyle en iyisini yapmak istiyorum."