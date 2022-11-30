Son dakika... Fenerbahçe'den Arda Güler'in sakatlığına ilişkin açıklama
Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç futbolcusu Arda Güler'in sakatlığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun dizinde travma tespit edildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü sonrasında ağrı hisseden Arda Güler'in çekilen MR'ında dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.
İşte sarı-lacivertlilerden yapılan o açıklama...
Bilgilendirme | Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 30, 2022
Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır. pic.twitter.com/Hj8wVmJ7Vm
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