Son dakika... Fenerbahçe'den Arda Güler'in sakatlığına ilişkin açıklama

Son dakika... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, genç futbolcusu Arda Güler'in sakatlığına ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcunun dizinde travma tespit edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 16:36
Son dakika... Fenerbahçe'den Arda Güler'in sakatlığına ilişkin açıklama
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Fenerbahçe, Milli Takım dönüşü sonrasında ağrı hisseden Arda Güler'in çekilen MR'ında dizinde travma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Arda Güler’in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenilerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

İşte sarı-lacivertlilerden yapılan o açıklama...


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