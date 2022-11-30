İtalyan basını yazdı: Jose Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe istiyor

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:39

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yaşadığı problemler sonrasında kadro dışı kalan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp için Fenerbahçe'nin adı yüksek sesle anılmaya başlandı.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma Genel Menajeri Tiago Pinto, Karsdorp ile Mourinho'nun arasını bulmaya ve barış sağlamaya çalıştı ancak iki taraf da bu çağrıları yanıtsız bıraktı. Karsdorp'un menajeri aracılığıyla kulüp aramaya başladığı belirtildi. Hollandalı futbolcu ile Fransa ve Hollanda'dan ilgilenenlerin bulunmasına rağmen en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu belirtildi.

Haberde Karsdorp'u kiralık göndermek istemeyen Roma'nın, gelecek bonservis tekliflerini dinleme kararı aldığı kaydedildi.

RICK KARSDORP KİMDİR?

Feyenoord altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek Karsdorp, 2017 yazında 16 milyon euro karşılığı Roma'ya transfer olmuştu. Karsdorp, bu sezon 11 resmi maçta forma giydi.