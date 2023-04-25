Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: 'Görevimiz zor'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 13:04

Güncelleme: 25.04.2023 - 13:04

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis ve oyuncu Nick Calathes, THY EuroLeague play-off turunda Olympiakos ile oynayacağı serinin ilk maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi basketbol oynayan bir takım ile karşılaşacaklarını dile getiren başantrenör Dimitris Itoudis, "Organizasyon olarak yeniden play-off'a kaldığımız için gururluyuz. Bu, sezon başındaki hedeflerimizden biriydi. Şu anda EuroLeague'deki en iyi ve en tutarlı takıma karşı oynayacağız. İyi basketbol oynuyorlar, organizeler, çok iyi bir koç ekibi ve oyuncuları var. Sakatlıklarımız fazla, bu yüzden görevimiz zor. Maalesef durum bu ama çok kararlıyız. Önümüzdeki iki maçlık seriden ders çıkararak ilerleyeceğiz. Oraya gidip mücadelemizi vermek istiyoruz" dedi.

Nick Calathes (solda)

"KAZANMAK İÇİN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"



Oyuncu Nick Calathes ise "Olympiakos çok iyi bir takım ve zorlu bir maç olacak. Odaklanmamız ve sahaya ne olursa olsun kazanmak için çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.