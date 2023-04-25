Hilmi Türkay
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Fenerbahçe insanı hasta eder

25 Nisan 2023 Salı

Galatasaray’ın Karagümrük’le 3-3 berabere kalmasının ardından umutlanan Fenerbahçe, İstanbulspor’u yenemeyince puan farkını 4’e indirme fırsatını kaçırdı. Jesus, konuşmaları sırasında ısrarla Sarı-Kırmızılıların takılacağını söylemişti. Ancak kendi takımının kötü performansını hesaba katmamıştı Portekizli hoca. Hafta sonu Fenerbahçe, Sivas’a konuk olacak. Pazar günü ise Vodafone Park’ta Beşiktaş-Galatasaray derbisine tanıklık edeceğiz. Artık kolay maç yok. Her 90 dakika üst ve alt tarafta bulunan takımlar için final niteliğinde. Benim favorim dün olduğu gibi bugün de Galatasaray. Beşiktaş da sessiz sedasız Galatasaray’la Fenerbahçe’nin ensesine geliyor (Puan tablosu: Galatasaray 70, Fenerbahçe 64, Beşiktaş 62).

F.Bahçe taraftarı farklı kaybedilen Beşiktaş maçı sonrası futbolculardan bazılarına, başkana ve yönetime yönelik protestolarda bulunmuş, protestolar sadece bu maçla sınırlı kalmamıştı. 12. adama hak veriyorum. Tam 8 yıl oldu, şampiyonluk yok. Her sezon hayal kırıklığı. Yine de tribünleri tıka basa dolduruyorlar helal olsun. Jesus son haftalarda taraftarından şikâyetçiydi. Çevresindekilere, “Desteklerine ihtiyaç varken neden böyle davranıyorlar” diye sormuş. Hoca, ıslık, küfür vs.’leri bu sezona has sanıyormuş. Kulüp içinden görevli birinin adama önemli hususları anlatması gerekiyor olmalıydı. Geçmişi hiç anlatmamışlar. Jesus derbiler için “Her 90 dakika aynı” yorumunda bulunmuştu. Oysa bizdeki derbilerin önemi malum.

F.Bahçe ligimizde “son dakikaların” takımı oldu. Ankaragücü ve Başakşehir maçında atılan gollerin dakikaları ortada. Bu iki karşılaşma “Her şey bitti” derken kazanıldı. Futbolcular şaka mı yapıyor acaba? Böyle şaka olmaz. İnsanların kalbi yerinden çıkacak duruma geldi. İstanbulspor karşısında Jesus’un takım içinde ince dokunuşlar yaptığını gördüm.

İlk yarıdaki futbol vasatın altındaydı, ikinci devre tempolu bir mücadele izledik. Arda’nın ikinci golüne şapka çıkarılır. Önce 2-0’dan 2-2’yi, sonra 3-2’den 3-3’ü bulan İstanbulspor, Sarı-Lacivertli taraftarların yine yüreğini ağzına getirdi. Bu F.Bahçe insanı hasta eder!

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Hilmi Türkay Fenerbahçe insanı hasta eder

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