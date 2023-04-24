Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Taraftarları anlıyorum'

Yayınlanma: 24.04.2023 - 22:56

Güncelleme: 24.04.2023 - 22:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Portekizli teknik direktörün açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'a kadar oyun bizim elimizdeydi. Kaliteli bir oyun sergiliyorduk. 2-0'dan kısa bir süre sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Seken bir toptan penaltı oldu. Takım o golden sonra sakinliğini kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştı takım."

"Ofansif olarak kaliteliydik. 3 gol attık ama evinizde 3 gol atıyorsanız kaybetmemeli ve berabere kalmamalısınız."

"DURUM DEĞİŞMEDİ"

"Rakibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor. Bugün 3 gol yedik ama İrfan'ın kalesine gelmiyorlardı."

"Rakibimiz ile puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık. İki takım da berabere kaldığı için durum aynı devam ediyor, değişmedi."

"GOL YEMEK HERKESİ GERİYOR"

"Tabii ki 90 artılarda gol yemek herkesi geriyor. Beni de, taraftarı da, oyuncuları da geriyor. Bunu anlıyorum. Ağır bir darbe oldu. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor karşısında."

"Yediğimiz ilk gol seken toptan penaltı golü. Defansif anlamda bazı anlarda çok iyi değildik. Her takım zaman zaman bu tarz zorluklar yaşar. Bu takımın geneline bakınca; bu takım savaşan ve pes etmeyen bir takım. Bugün de bunu yaptık ama maalesef 1 puanla ayrılıyoruz. Önemli olan takımın savaşmış, çalışmış ve her şeyi vermiş olması. Futbol böyle maalesef."