Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: 'Tüm kredi oyuncuların'
Fenerbahçe Beko'nun Yunan başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Anadolu Efes, 4. çeyrekte geri döndü. Biz çok güvenli görünüyorduk. Tüm krediyi oyunculara veriyorum" dedi.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Anadolu Efes karşısında alınan 93-90'lık galibiyetin ardından konuştu.
Fotoğraf: Dimitris Itoudis (solda)
"TÜM KREDİ OYUNCULARIN"
Kısa bir değerlendirme yapan Yunan başantrenör şu ifadeleri kullandı:
"Maçın çoğunluğunu kontrol ettik. Farklı durumları kontrol etmeyi başardık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Anadolu Efes, 4. çeyrekte geri döndü. Biz çok güvenli görünüyorduk. Tüm krediyi oyunculara veriyorum. Biz tekrar geri geliyoruz. Psikolojik olarak bizim için çok zordu. Anadolu Efes, harika bir takım, onlarla çok maç yapacağız. Taraftara destek için teşekkür ediyorum."
En Çok Okunan Haberler
-
- Mezarımı kargalar kazsın, kartal olmasa da olur
- Baba Garipoğlu'nu gözaltına alan polis konuştu
- Erdoğan gemicilik AŞ
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- 'İmamoğlu'nun yerine getirecekleri AKP'li hazır…'
- Erdoğan'ın müjdesi yine 'gaz' çıktı
- 19 yaşındaki İclal'in öldürüldüğü ortaya çıktı
- 'Cübbeli'den uydurma rivayetler!
- Ece Erken doğalgaz faturasını paylaşıp isyan etti
- Cinsel ilişki sırasında 'intikam' saldırısı