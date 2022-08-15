Fenerbahçe Beko Başantrenörü Itoudis'in teknik ekibi belli oldu
Fenerbahçe Beko’nun teknik kadrosunda görev yapacak isimler belli oldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Dimitris Itoudis'in teknik ekibinde görev yapacak isimler açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko'nun teknik kadrosunda Stefanos Dedas ve Erdem Bilmen'in yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi. Ekipte kondisyoner Kostas Chatzichristos ve fizyoterapist Kosmas Kontogiannis de yer alacağı kaydedildi.
Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 sezonu teknik kadrosu şu şekilde oluştu:
Takım Menajeri: Cenk Renda
Başantrenör: Dimitris Itoudis
Yardımcı antrenörler: Stefanos Dedas, Erdem Bilmen, Radovan Trifunovic, Alp Timuçin Yener
Kondisyonerler: Kostas Chatzichristos, İlker Belgutay
Takım doktoru: Ahmet Kulduk
Fizyoterapist: Rıza Özdemir, Berkay Güzel, Kosmas Kontogiannis
Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal
Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca
Video Haberler
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
- Ağaca çarpan otomobil, yağmur suyu kanalına devrildi
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'