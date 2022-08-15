Trabzonspor yeni transferleriyle Kopenhag’a uçtu
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinin ilk maçı olan FC Kopenhag karşılaşması için havayoluyla Danimarka’nın başkenti Kopenhag kentine gitti. Trabzonspor’un yeni transferleri Marc Bartra ve Enis Bardhi de kafilede yer aldı.
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar ligi Play-Off turu ilk mücadelesinde yarın FC Kopenhag ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi’ne ilk adımı atmak üzere hazırlanan bordo mavililer, saat 11.20’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden ayrılarak Trabzon Havalimanı’na geldi. Taraftarların karşıladığı kafile, saat 12.00’de özel uçakla Danimarkanın başkenti kopenhag’a hareket etti.
Trabzonspor’un Kopenhag kafilesinde sakatlıkları bulunan Edin Visca, Marek Hamsik, Bruno Peres, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan yer almadı. Takıma yeni katılan ve lisansları çıkartılan Enis Bardhi ve Marc Bartra da Kopenhag kafilesinde yer aldı. Trabzonspor’un dün akşam transfer görüşmeleri için çağırdığı Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi ise kafilede bulunmadı.
Trabzonspor’un 23 kişiden oluşan FC Kopenhag kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:
“Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Taha, Ahmetcan, Hugo, Bartra, Denswil, Eren, Larsen, Siopis, Doğucan, Dorukhan, Kerem, Abdülkadir, Bardhi, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Trezeguet, Djaniny, Emrehan, Cornelius”
Video Haberler
- Kötü koku endişe yarattı, gerçek sonradan ortaya çıktı
- Asker uğurlama konvoyuna 'ambulans' da dahil oldu
- 'Biz bu ekonomiden hiç memnun değiliz'
- Otel odasında üretilen sahte içkilere el konuldu
- 'Araçlarınızla dışarı çıkmayın'
- Deprem izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
- Olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı
- Yağmur öncesi 'karabulutlar' böyle görüntülendi
- Beykoz'da istinat duvarı çöktü: 1 kişi göçük altında
- Eminönü Mısır Çarşısı'nda su baskını
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!