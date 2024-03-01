Fenerbahçe Beko - Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, EuroLeague'in 27. haftasında sahasında Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 27. haftasında cuma günü (Bugün) sahasında İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülke Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - BASKONİA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.
Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.
İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.
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