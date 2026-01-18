Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.01.2026 20:09:00
AA
Lider Fenerbahçe Beko ligde doludizgin!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında kendi evinde ağırladığı TOFAŞ'ı 90-82 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko ile TOFAŞ karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 90-82'lik skorla kazandı.

16 MAÇTA 14 GALİBİYET

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe Beko, ligde 14. kez sahadan zaferle ayrıldı ve liderliğini sürdürdü. TOFAŞ ise ligde 8. kez kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök

Fenerbahçe Beko: Onuralp Bitim 5, Melih Mahmutoğlu 9, Horton-Tucker 15, Melli 2, Birch 2, Bacot 10, Metecan Birsen 11, Emre Ekşioğlu 3, Boston 9, De Colo 4, Biberovic 10, Jantunen 10

TOFAŞ: Perez 8, Yiğitcan Saybir 11, Tolga Geçim 6, Blazevic 8, Besson 9, Floyd 14, Özgür Cengiz 5, Whaley, Kidd 7, Lewis 5, Furkan Korkmaz 9

1. Periyot: 19-23

Devre: 45-38

3. Periyot: 68-59

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Tofaş #Basketbol Süper Ligi

