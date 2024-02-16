Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konya'da Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 11:56
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

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Beşiktaş Emlakjet uzatmada kazandı!

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET  MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. 

Beşiktaş Emlakjet ise Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 yenerek yarı finale yükselmişti. 


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