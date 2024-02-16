Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Konya'da Beşiktaş Emlakjet ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş Emlakjet ile Konya'da karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI SAAT KAÇTA?
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Göz Atın
FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak.
Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Aliağa Petkimspor'u 81-68 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.
Beşiktaş Emlakjet ise Bahçeşehir Koleji'ni 96-81 yenerek yarı finale yükselmişti.
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