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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

9.06.2025 22:16:00
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finalde!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yendi ve seriyi 3-0'a getirerek finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 93-84 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükselen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, finalde Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Müsabakaya 14-0'lık seriyle etkili başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 14-2 önde kapattı. Boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli takım, Bahçeşehir Koleji karşısında birinci periyodu 25-14 üstün bitirdi.

İkinci çeyrek düşük tempoda oynanırken hücumda Kenan Sipahi ile üst üste basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 16. dakikada farkı 5 sayıya düşürdü: 30-35. Guduric, Hayes-Davis ve Hall ile sayılar kaydeden Fenerbahçe Beko, 18. dakikada farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 30-41. Periyodun son bölümünde top kayıpları yapan ev sahibi takım karşısında arka arkaya Baldwin ile basketler bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 11 sayılık avantajla 47-36 önde girdi.

Bahçeşehir Koleji, ikinci yarıya Smith'in üç sayılık basketleriyle başladı. Bu çeyreğin ilk 2 dakikasında rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi takım, 9-0'lık seriyle 22. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü: 45-47. Hızlı hücumlarla etkili olan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 54-49 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, oyun ve skor üstünlüğünü sürdürerek son periyoda 69-59 önde gitti.

Fenerbahçe Beko, son çeyreğe top kayıplarıyla başlasa da James Metecan Birsen'in üst üste attığı basketlerle 33. dakikada farkı 17'ye yükseltti: 61-78. Kalan sürede farkı bir ara 23 sayıya (63-86) çıkaran sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı, 93-84 kazandı.

Son 11 sezonda 9. kez finale çıkmayı başaran sarı-lacivertliler, önceki 8 finalin 6'sında şampiyonluğa ulaştı.

Öte yandan, NBA ekiplerinden Boston Celtics Başantrenörü Joe Mazzulla, Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Kenan Sipahi 9, Massinburg 4, Bouteille, Cavanaugh 3, Odiase 6, Smith 13, Şehmus Hazer 19, Simonovic 8, Furkan Korkmaz 15, Göktuğ Baş 3, Furkan Haltalı 4

Fenerbahçe Beko: Guduric 14, Mert Emre Ekşioğlu 8, Zagars 5, Hayes-Davis 10, Birch 8, James Metecan Birsen 16, Baldwin 16, Melli 6, Melih Mahmutoğlu, Hall 10, Yiğit Hamza Mestoğlu, Faruk Biberovic

1. periyot: 14-25

Devre: 36-47

3. periyot: 59-69

İlgili Konular: #fenerbahçe beko #Bahçeşehir Koleji #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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