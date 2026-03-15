Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece karşısında hata yapmadı!

15.03.2026 15:33:00
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-85 yendi.

Lider sarı-lacivertli takım üst üste 10'uncu, toplamda ise 20'nci galibiyetini aldı. Son sıradaki Büyükçekmece Basketbol da 19'uncu yenilgisini yaşadı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Uğur Akyıldız

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van der Vuurst 8, Pipes 12, Muhaymin Mustafa 7, Gavrilovic 13, Bruinsma 5, Lecque 20, Pusica, Metin Türen, Can Kaan Turgut 4, Bandaogo 10, Doğan Şenli 6

Fenerbahçe Beko: Zagars 11, Boston 6, Tarık Biberovic 11, Jantunen 5, Silva 10, Bacot 12, James Metecan Birsen 2, Wilbekin, Horton-Tucker 9, Melih Mahmutoğlu 12, De Colo 13, Onuralp Bitim

1. Periyot: 25-22

Devre: 47-42

3. Periyot: 66-64

İlgili Haberler

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...'
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: 'Harika bir basketbol oynamadık ama...' Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, 88-70 kazandıkları Monaco maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında sona erdi!
Fenerbahçe Beko'nun galibiyet serisi Kızılyıldız deplasmanında sona erdi! Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a deplasmanda 79-73 kaybetti. Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Fenerbahçe Beko, Mersinspor karşısında rahat kazandı!
Fenerbahçe Beko, Mersinspor karşısında rahat kazandı! Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Mersinspor'u 91-78 mağlup etti.