Fenerbahçe Beko'da Devon Hall ameliyat oldu!

8.02.2026 15:04:00
Fenerbahçe Beko, Devon Hall'un yapılan kontrolleri sonrası menisküs yırtığı tespit edildiğini ve ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Beko, oyuncusu Devon Hall'un sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan bilgilendirmede, Devon Hall'un yapılan kontrolleri sonucunda menisküs yırtığı tespit edildiği ve ameliyat olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edilmiştir.

Sporcumuz, planlanan tedavi programı kapsamında 8 Şubat Pazar günü (bugün) Ataşehir Medicana Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Devon Hall'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

1 - 1.5 AY SAHALARDAN UZAK

Devon Hall'un 1 ila 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

