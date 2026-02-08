Gençlerbirliği maçı öncesi... Fenerbahçe'de Sidiki Cherif gelişmesi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.02.2026 14:19:00
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Erzurumspor maçının kadrosunda yer almayan Sidiki Cherif, Gençlerbirliği maçı öncesi takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de teknik heyet, Cherif'in durumuyla ilgili pazartesi günü karar verecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

19 yaşındaki genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle kupada oynanan Erzurumspor maçında tribünde yer almıştı.

Fransız futbolcu, ligde Gençlerbirliği ile oynanacak maç öncesi takımla çalışmalara başladı. Sidiki Cherif, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan son antrenmanda takım çalışmalarında yer aldı.

Fenerbahçe, pazartesi günü Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de teknik heyet, Sidiki Cherif'in maç kadrosunda olup olmayacağı ile ilgili pazartesi günü karar verecek.

