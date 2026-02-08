Fenerbahçe'den sürpriz hamle... Yeni transfer TFF'ye bildirildi!

Kadrosunu Mert Günok, Anthony Musaba, Matteo Guendouzi, Sidiki Cherif ve N'Golo Kante ile güçlendiren Fenerbahçe'nin, ara transfer döneminin son gününde bir imza daha attırdığı ortaya çıktı.

Sarı lacivertliler, 2007 doğumlu Ganalı oyuncu Daniel Asante Amoh'u kadrosuna kattığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan Futbolcu Bilgi Bankası bölümünde Amoh'un sözleşme başlangıç tarihi 5 Şubat 2026, sözleşme bitiş tarihi ise 15 Ocak 2027 olarak görülüyor.

Sarı lacivertli takımın altyapısında forma giyecek olan 18 yaşındaki futbolcunun, hücum bölgesinde sağ ve sol kanatlarda görev yaptığı ve Gana merkezli Inter Millas Akademisi'nde yetiştiği öğrenildi. Daniel Asante Amoh, geçtiğimiz yaz İsveç'in IFK Norrköping takımında deneme antrenmanlarına çıktı.