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Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ile yollar ayrıldı!

1.07.2026 18:00:00
Güncellenme:
AA
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Fenerbahçe Beko'da Metecan Birsen ile yollar ayrıldı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko, 31 yaşındaki oyuncu Metecan Birsen ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nda Metecan Birsen ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen, 2011-2014 ve 2021-2026 yıllarında formamızı terleten, bu süreçte kazandığımız başarılarda pay sahibi olan oyuncumuz Metecan Birsen ile yollarımız ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

12 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Sarı-lacivertli ekipte 1 EuroLeague, 5 Basketbol Süper Ligi, 4 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadığı belirtilen 31 yaşındaki basketbolcuya verdiği emekler dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

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