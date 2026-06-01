Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında nefes kesen geri dönüş

Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında nefes kesen geri dönüş

1.06.2026 22:08:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında nefes kesen geri dönüş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko evinde Anadolu Efes'i 60-59 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 18 sayıdan geri dönerek 60-59 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.

Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Serinin 2. maçı, 3 Haziran Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.

1.ÇEYREK: 6-21

DEVRE: 21-34

3. ÇEYREK: 36-51

İlgili Konular: #anadolu efes #fenerbahçe beko #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy açıklaması!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy açıklaması! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken, Serhou Guirassy'nin takımdan ayrılacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Como'dan Diego Carlos açıklaması!
Fenerbahçe'den kiralanmıştı: Como'dan Diego Carlos açıklaması! İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Como'nun sportif direktörü Carlalberto Ludi, Fenerbahçe'den kiraladıkları savunmacı Diego Carlos'un durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Medicana'da 6 ayrılık birden
Fenerbahçe Medicana'da 6 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana, 6 sporcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.