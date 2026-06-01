Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes karşısında nefes kesen geri dönüş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.
Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 18 sayıdan geri dönerek 60-59 kazandı ve seride 1-0 öne geçti.
Yarı final serisinde üç maç kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Serinin 2. maçı, 3 Haziran Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
1.ÇEYREK: 6-21
DEVRE: 21-34
3. ÇEYREK: 36-51