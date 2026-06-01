Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy açıklaması!

1.06.2026 16:37:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un genel müdürü Lars Ricken, Serhou Guirassy'nin takımdan ayrılacağına ilişkin iddialar üzerine bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Akdeniz Fenerbahçeliler Derneği ve Antalya'da bulunan kongre üyeleriyle dün bir araya gelmiş ve "Guirassy ile Nisan 23’ünde ben kendim de görüştüm. Yine yarın da görüşeceğiz. Bu kardeşiniz onu alacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Hakan Safi'nin Guirassy'e olan açık transfer ilgisi, Gineli golcünün kulübü Borussia Dortmund'da ve Alman basınında büyük yankı uyandırdı.

Bundesliga kulübünün genel müdürü Lars Ricken, Alman basınından Westdeutsche Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte Serhou Guirassy hakkındaki transfer söylentilerine açıklık getirdi.

"ONU GÖNDERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ricken, 30 yaşındaki futbolcu için teklif almadıklarını ve göndermeyi düşünmediklerini vurguladı.

Borussia Dortmund'un genel müdürü Ricken, "Serhou için herhangi bir teklif almadık. Onu göndermeyi de düşünmüyoruz. Geçen iki sezonda Borussia Dortmund için değerini etkileyici bir şekilde kanıtladı" dedi.

Gazetede yer alan habere göre, Alman kulübü için Guirassy için ancak 40 milyon Euro'yu aşan bir teklif gelmesi durumunda anlaşmaya yanaşacak. 30 yaşındaki oyuncunun Dortmund ile olan sözleşmesinde fesih maddesinin bulunduğu ancak bu maddenin Fenerbahçe için geçerli olmadığı belirtildi.

