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Fenerbahçe Beko'dan galibiyet açıklaması: 'Böyle maçlarda karakter koymak zor'

Fenerbahçe Beko'dan galibiyet açıklaması: 'Böyle maçlarda karakter koymak zor'

15.06.2026 22:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Beko'dan galibiyet açıklaması: 'Böyle maçlarda karakter koymak zor'

Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında ağırladıkları Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.
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Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü Ertuğrul Erdoğan, final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN karşısında alınan 93-68'lik galibiyeti değerlendirdi.

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesi nedeniyle maçtan sonra röportaja gelen Erdoğan, "İlk galibiyeti alıp eşitliği getirdiniz. İlk maçtan farklı olarak ne yapıp kazandınız?" sorusunun ardından şu sözleri kullandı:

"Her şeyden önce enerji daha farklıydı bugün. Gerçekten hem salondaki hem oyuncuların enerjisi çok yüksekti.

"BÖYLE KARAKTER KOYMAK ZOR"

"İkinci olarak hem geri dönüş hem karakter koymak zorundaydık çünkü bu çok önemli bir karşılaşma. Zorlu bir final serisi geçiyor çok kaliteli bir Beşiktaş takımı var karşımızda."

"En önemli şey kazanmaktı çocukları da tebrik ediyorum çünkü başantrenörün atıldığı bir maçta böyle karakter koymak zor bir durum. Hepsini tek tek kutluyorum."

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