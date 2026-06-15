Cumhuriyet Gazetesi Logo
İspanya ilk maçta Yeşil Burun Adaları'na takıldı: Son Avrupa şampiyonundan puan kaybı!

İspanya ilk maçta Yeşil Burun Adaları'na takıldı: Son Avrupa şampiyonundan puan kaybı!

15.06.2026 21:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İspanya ilk maçta Yeşil Burun Adaları'na takıldı: Son Avrupa şampiyonundan puan kaybı!

İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında karşılaştığı Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.

ABD'de Atlanta'da Mercedes - Benz Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesine önemli ataklar gerçekleştirdi ancak aradığı golü bulamadı. Yeşil Burun Adaları'nda kaleci Vozinha da önemli kurtarışlara imza attı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Yeşil Burun Adaları, İspanya'dan 1 puan almayı başardı.

Image

LAMINE YAMAL YEDEK KALDI

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, 76 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu diğer isim Wagner Pina, maçta süre bulmadı. Başakşehir'den Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

İspanya'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Lemina Yamal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da grup ve turnuvaya 1'er puanla başladı.

İspanya, gruptaki bir sonraki maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları, Uruguay ile puan mücadelesi verecek.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #İspanya #Yeşil Burun Adaları

İlgili Haberler

FIFA'ya tepkiler çığ gibi büyüyor... Dünya Kupası'nda 'beyaz üstünlükçü' skandalı!
FIFA'ya tepkiler çığ gibi büyüyor... Dünya Kupası'nda 'beyaz üstünlükçü' skandalı! 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan Almanya-Curaçao maçında 'beyaz üstünlükçülerin' kullandığı bir el hareketi yapan Avustralyalı hakem Shaun Evans tepki çekti. FIFA'nın hakem Shaun Evans hakkında alacağı karar ise merakla bekleniyor.
Şenol Güneş'ten milli takıma destek: '24 senedir değişen bir şey yok'
Şenol Güneş'ten milli takıma destek: '24 senedir değişen bir şey yok' A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Şenol Güneş, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki Avustralya yenilgisi hakkında açıklamalarda bulundu. Güneş, "24 sene önce yapılanların benzerlerini yaşıyoruz. O zaman hiç mi değişmedik biz" ifadelerini kullandı.
Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki: 'Bu hoşuma gitmedi'
Virgil van Dijk'tan su molalarına tepki: 'Bu hoşuma gitmedi' Hollanda'nın 34 yaşındaki kaptanı Virgil van Dijk, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulan su ve reklam molaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.