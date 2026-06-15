İspanya ilk maçta Yeşil Burun Adaları'na takıldı: Son Avrupa şampiyonundan puan kaybı!

2026 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında İspanya, Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.

ABD'de Atlanta'da Mercedes - Benz Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

İspanya, Yeşil Burun Adaları kalesine önemli ataklar gerçekleştirdi ancak aradığı golü bulamadı. Yeşil Burun Adaları'nda kaleci Vozinha da önemli kurtarışlara imza attı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda yer alan Yeşil Burun Adaları, İspanya'dan 1 puan almayı başardı.

LAMINE YAMAL YEDEK KALDI

Yeşil Burun Adaları'nda Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, 76 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu diğer isim Wagner Pina, maçta süre bulmadı. Başakşehir'den Nuno Da Costa ise 61'de oyuna dahil oldu.

İspanya'da karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Lemina Yamal, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından iki takım da grup ve turnuvaya 1'er puanla başladı.

İspanya, gruptaki bir sonraki maçında Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yeşil Burun Adaları, Uruguay ile puan mücadelesi verecek.