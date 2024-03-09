Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 93-68 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 20:11
Fenerbahçe Beko deplasmanda farklı kazandı!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22'inci haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan

Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2

1. Periyot: 16-19

Devre: 30-48

3. Periyot: 53-72


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