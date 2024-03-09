Konferans Ligi şampiyonluk oranları güncellendi: Fenerbahçe favoriler arasında!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçlarının oynanmasının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe'nin Union SG'yi deplasmanda 3-0 yenmesinin ardından şampiyonluk oranında da düşüş yaşandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Union SG'yi 3-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını araladı.
Son 16 turunda oynanan ilk maçların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluk oranları bir kez daha güncellendi.
Fenerbahçe'nin oranı düşmeye devam ederken son oranlar şöyle:
Sturm Graz: 60 (Önceki oran 29)
Olympiakos: 50 (Önceki oran 21)
Union SG: 40 (Önceki oran 16)
Servette: 35
Molde: 30 (Önceki oran 35)
Maccabi Haifa: 29 (Önceki oran 28)
PAOK: 28 (Önceki oran 17)
Dinamo Zagreb: 23 (Önceki oran 29)
Maccabi Tel Aviv: 17 (Önceki oran 26)
Ajax: 17 (Önceki oran 13)
Viktoria Plzen: 16 (Önceki oran 17)
Club Brugge: 14 (Önceki oran 11)
FENERBAHÇE: 7.2 (Önceki oran 8.8)
Lille: 5.5 (Önceki oran 6.2)
Fiorentina: 4.2 (Önceki oran 4.8)
Aston Villa: 2.8 (Önceki oran 3.1)
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